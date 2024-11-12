MHP’den videolu paylaşım: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

MHP’nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer aldığı bir video paylaşıldı. Genel Başkan Bahçeli’nin çeşitli görüntülerinin yer aldığı ’vakit tamamdır söz konusu vatandır’ başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:

VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR... pic.twitter.com/pdJ1lGIEbD — MHP (@MHP_Bilgi) November 12, 2024

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"Dün söylediğimiz gibi bugün de bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. ‘Hayır’larınız ‘Evet’leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. İşte o zaman bilge bir akıl mangal gibi yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen ’ben söylemiştim’ demezsin. Çünkü ’önce ülkem ve milletim’ demişsindir. Değişmeyen prensipler ödünsüz ilkeler, tavizsiz dik duruşla geri dönülmez sevdaların varsa hayatta vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı."