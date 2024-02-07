MHP Riesen Ludwigsburg-Galatasaray Ekmas: 100-80 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda konuk olduğu Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'a 100-80 yenilerek 3'te 0 yaptı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibine 100-80 yenildi.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 30-17 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-42 üstün girdi.
Galatasaray Ekmas, üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan rakibi karşısında ikinci devrede de farkı kapatmayı başaramadı. Üçüncü periyodu 80-67 önde geçen MHP Riesen Ludwigsburg, karşılaşmayı 100-80 kazandı.
Bu sonuçla MHP Riesen Ludwigsburg, ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ise üçüncü yenilgisini yaşadı.