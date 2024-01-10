Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MHP'nin Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper oldu - Gündem haberleri

        MHP'nin Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper oldu

        MHP'nin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin başkan adayı olarak Serkan Toper'in adı açıklandı. Toper aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serkan Toper MHP'nin Beşiktaş adayı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP'nin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin başkan adayı olarak Serkan Toper'in adı açıklandı. Toper aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı oldu

        SERKAN TOPER KİMDİR?

        2002 yılından bu yana İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır. Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmaktadır. Ceza Hukuku, Şirket Danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve Medya Hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir. 2015 - 2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini ve Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

        2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştur.

        13.03.1979 yılında Denizli’nin Sarayköy İlçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kars-Kağızmanlıdır. Türkbey Efe isminde bir erkek evlat babası.

        TOPER'DEN PAYLAŞIM: BEŞİKTAŞ'TA DEĞİLİM VE YENİDEN İSTANBUL

        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Avukat Serkan Toper, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkan Adaylığı için şahsıma güveni ve görevlendirmesi için liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının başarısı için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezerek Beşiktaş'ta “değişim” ve İstanbul Büyükşehir’de “Yeniden İstanbul” demek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serkan toper
        #mhp beşiktaş adayı
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Habertürk Anasayfa