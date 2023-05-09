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MHP Milletvekili adayı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan esnafla bir araya geldi

MHP İstanbul 2. Bölge adayı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine değinen Adan, 'Cumhur İttifakı'nı devamlılık konusunda kararlı görüyorum' dedi

Giriş: 09.05.2023 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
MHP Milletvekili adayı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan esnafla bir araya geldi
Celal Adan esnafla buluştu
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Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret eden MHP İstanbul 2. Bölge adayı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, burada yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Cumhur İttifakı konusunda bir kararlılık görüyorum. 14 Mayıs seçimlerinden sonra hazırlıklı bir çalışma yapalım. İlk işimiz esnafla ilgili meseleleri çözelim.

Bu seçimlerin, Meclis'i bombalayanların, Türkiye'yi dışarıdan alınan kararlarla taşeronluk yapanların sevinci olmayacaktır. Bu milletin askerine, polisine silah sıkanların, istiklal marşı söylemeyen bir siyasi grubun desteklediği aday Cumhurbaşkanı olmayacaktır.

Milletimiz sonuna kadar demokrasiyi koruyacak ve yoluna devam edecektir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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