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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de masumların kanı hala dökülmektedir. Modern dünyanın gözü önünde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak 35 binin üzerinde kardeşimiz alçakça soykırım kurbanı olmuştur. Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. İsrail hükümetinde bir yarılma söz konusudur. Savaş karşıtlarının protesto ve gösterileri yoğunluk kazanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama talebi çok önemli bir gelişmedir. Soykırımcıların kaçışı, kurtuluşu yoktur. Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz. Masum bir şehrin hüznüne tanık oluyoruz. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş bir dünyadır.

REKLAM İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzülerek belirteyim ki küresel-bölgesel tedirginliğin artmasına yol açmıştır. İlk açıklama kaza yönündedir. Hakikaten kaza mıdır ya da sabotaj mıdır bilemem. Ama bu olay üzerindeki sis perdesinin aralanması zorunluluktur. Reisi'nin ölümü aydınlatılmalıdır. İsrail ve ABD'nin rolü, nerede durdukları mutlaka belli olmalıdır. Tedbir ve güvenlik önemli kaçınılmaz ihtiyaçtır. Bu kazayla ilgili uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmalıdır. "HDP VE DEVAMI KAPATILMALIDIR" 6-8 Ekim olaylarında yargılananların ceza alması hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır. AYM, HDP'nin kapatma davasını neden sürüncemede bırakmaktadır. AYM'nin elini tutan sanıyorum kalmamıştır. Bu iş bitmelidir HDP ve devamı olan parti kapatılmalıdır. Yasin Börü'yü katledenlerin hesabı ne zaman sorulacak?

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum. İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir? "TUZAK KURANLAR DEŞİFRE OLDU" Son 10 yıldır felaket üstüne felaket yaşandı hamd olsun hepsinin üstesinden gelinmiştir. Son olarak emniyet içine yuvalanmış FETÖ benzeri kumpas hazırlıkları bertaraf edilmiştir. Tuzak kuranlar deşifre oldu ve yakayı ele verdi. "MECLİS GÖREVİNİ YAPMALI, DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILMALI" Hazineden para alıp bu parayı düşmana havale etmek hainliktir. Teröristleri aklamak, ölen teröristlere taziye yayınlamak suçtur. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç vekil sahibi olduğumuz değildir. Konu vatandır, istikbaldir.

Son olarak buradan Türkiye'ye Türk milletine çağrıda bulunmak istiyorum. Mehmetçiğimiz, polisimiz yurt içinde ve yurt dışında teröristleri etkisiz hale getirirken milli irade olarak sizler Meclis'te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için Meclis görevini yapmalı dokunulmazlıklar kaldırılmalı, gereken ceza verilmelidir."