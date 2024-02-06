MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde konuştu

REKLAM advertisement1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir ve tebrik edilecek bir husustur. Nihayet yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Yeni yüzyılın eşiğinde umutlar dirilmiştir." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin binbir musibetin tasarrufuna karşı koyarak haksız eleştiriye, yalan ve iftiraya kafa tutarak hem depremzede vatandaşların hem de milletin tamamının sosyal ve ekonomik haklarını savunduğunu ve azami düzeyde ihtiyaçları karşıladığını söyledi.

"HEPSİNİ GÖĞÜSLERİZ" REKLAM Türk milleti ile iftar ettiğini bildiren Bahçeli, "Türkiye'mizle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Tarihin herhangi bir döneminde ortaya çıkan felaketlere iradeyle direnen, şiddetli fırtınalara karşı koyan, saldırı ve suikastlara boyun eğmeyen milletler için mağlubiyet ve mağduriyet diye bir şey söz konusu olamaz. Millet olarak nice sorun ve sıkıntıyı bertaraf ederek bugünlere ulaştık. Tehdit ne kadar fazla, tehlike ne kadar yaygın ve yoğun olsa da milli birliğin gücüyle bin yıllık kardeşliğimizin güvencesiyle hepsini göğüsleriz, hepsini de Allah'ın izniyle etkisiz hale getiririz." diye konuştu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin muktedir bir devlet olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Doğal olan ve olmayan hiçbir felakete teslimiyetimiz düşünülemeyecektir. 6 Şubat 2023 felaketinden 46 gün sonra 17 bin 902 güvenli ve depreme dayanıklı konutun, müteakiben bir yıl içinde tamamlanması planlanan 319 bin konutun temelleri etaplar halinde atılmıştır. Devletimiz çok kısa süre içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olağanüstü bir mücadele kararlılığı, samimiyet, cesaret ve hamiyet gösterdi. 3 Şubat Cumartesi günü Hatay'da 7 bin 275 hak sahibi vatandaşımıza yeni, güvenli ve depreme dayanıklı konutların anahtarı teslim edildi. Bir gün sonra Gaziantep’te de 10 bin 698 konutun anahtarı hak sahibi vatandaşlarımıza verildi. Hayırlı olsun. Bu mutlu ve müjdeli gelişmelerin artarak devam edeceğini yakından görüyorum."

"BUNLARA GÖZ YUMAMAYIZ" Emeği olanlara teşekkür eden Bahçeli, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir ve tebrik edilecek bir husustur. Nihayet yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Yeni yüzyılın eşiğinde umutlar dirilmiştir. Elbette gücümüz, birlik ve kardeşliğimizdir; gücümüz iman ve irademizdir. Bugüne kadar atalete ve acizliğe düşülmemiş, dağınıklığa ve durgunluğa prim verilmemiştir. Yorgunluk ve yılgınlık emaresi hiç görülmemiştir. Cumhur İttifakı olarak bizim meselemiz, vatan meselesidir. Bizim meselemiz her insanımızın adil, huzurlu, güvenli, hakkaniyetli bir hayatla birlikte ekonomik rahatla erişme meselesidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, asli ve öncelikli görevlerinin Türkiye’nin istikrarını, istikbalini güvenceye kavuşturmak, milli bekayı ön şartsız savunmak, gelecek nesillere huzurlu ve güçlü bir ülkeyi miras bırakmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Başaracağımıza, hep birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün ülkemize hakim olan eser ve hizmet siyasetinin kazaya, belaya ve kesintiye uğramaması varlığımız, tarifsiz haklarımız, parlak geleceğimiz adına hepinize düşen başlıca sorumluluktur. İstikrarımızı, güvenliğimizi asla riske atamayız. Kriz bekleyenlere, kaos arzulayanlara, kutuplaşma tahrikçilerine, ekonomik tetikçilere, emperyalizmin başarılarına müsaade edemeyiz. İç ve dış işgal cephesinde toplanıp hüsran ve hezimet vaadinde bulunanlara göz yumamayız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mimari cumhurdur, yani sizlersiniz, başı da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kapsamda 31 Mart‘ta Türkiye'mize hep birlikte sahip çıkmalıyız, ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışmalıyız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin seçimini mutlak surette sağlamalıyız. Heba edilecek yıllarımız, boşa geçecek zamanımız yoktur. İnancımıza göre, feda edilecek, yok sayılacak, ihmale göz yumulacak tek bir insanımız da olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da omuz omuza yürüyeceğiz. Elbette yapacağız, birlikte başaracağız. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir." Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir