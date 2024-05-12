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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:18
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        "Her anne övünç kaynağıdır"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fani hayatın gerçek anlamının, annelerin muhterem varlığında ve muazzez vakarında mahfuz olduğunu belirtti.

        Annenin, merhamet ve metanet duygusunun nişanesi, karşılıksız sevgiyle beraber, sabır ve sağduyunun timsali olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Bilelim ki anne hayattaki ilk ışığımız, ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz, ilk nefesle son nefes arasındaki güneşimiz ve güldestemizdir. Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır. Fedakarlığın burcu olan annelerimizin hayır dualarına layık olabilmek niyazıyla, hayatta olan annelerimize sağlıklı bir ömür, halen tedavi altında olanlara şifalar, vefat eden annelerimize de Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum. En başta şehit annelerimiz olmak kaydıyla, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, sonsuz hürmetlerimi sunuyorum."

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        #haberler
        #Anneler Günü
        #Son dakika haberler
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