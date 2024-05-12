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        Haberler Gündem Politika MHP, belediye başkanlarını "üretken belediyecilik" için kampa alacak

        MHP, belediye başkanlarını "üretken belediyecilik" için kampa alacak

        MHP, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek. Kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:14
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        MHP, Kızılcahamam'da kampa giriyor
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        MHP, 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek.

        Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

        Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

        "ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZA DEĞİNECEĞİZ"

        MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adıyla düzenlenecek kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıkların değerlendirileceğini söyledi.

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        Durmaz, akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacağını belirtti.

        Sadir Durmaz, toplantının içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

        "Öncelikle belediyelerimizin mali durumu ve bütçe yönetiminin önemini vurgulayacağız. Çünkü bize göre doğru bir belediye yönetimi, öncelikle mali disiplini sağlamaktan geçer.

        Şehircilik anlayışımıza değineceğiz. Küresel iklim krizi nedeniyle artan doğal afetlere karşı belediyelerimizin yapması gerekenleri anlatacağız. Bu anlamda, yerleşim yerlerinin afete duyarlı olmasının, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasının, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının, yaşanabilir şehirler inşa edilmesinin önemini konuşacağız.

        MHP belediyeleri 'üretken belediyecilik' anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet edecek, seçim kampanyası döneminde verdikleri sözleri tutmanın gayretinde olacak."

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        #mhp
        #kamp
        #Yerel seçim
        #belediye başkanları
        #Son dakika haberler
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