TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN



SERDAR TATLI

ÜYELER

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ