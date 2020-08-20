Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Alp'in istifası sonrası yeni MHK başkanı olarak öne çıkan isim ise Serdar Tatlı oldu. Kulislerde konuşulanlara göre Serdar Tatlı, listesini oluşturmak için çalışmalara da başladı.

Edinilen bilgilere göre MHK başkanlığına aday diğer isim ise Mustafa Çulcu. Daha önce MHK başkanlığı yapan Çulcu, Sabri Çelik başkanlığındaki MHK kurulunda da görev yapmıştı.