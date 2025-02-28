MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: İstifa iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa edeceği iddia edilmişti. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, MHK Başkanı Gündoğdu'ya ulaştı ve iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

💥 Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılacağı iddiası!



🎙️ @ataslck: "Bu iddia gerçeği yansıtmıyor. MHK başkanı olarak görevine devam ediyor. Kendisiyle görüştüğümüzde hakemlik eğitimiyle ilgili bir toplantıda olduğunu söyledi." pic.twitter.com/afOUnC5kpj — HT Spor (@HTSpor) February 28, 2025

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İşte Ata Selçuk'un aktardığı bilgiler:

"Bu iddia gerçeği yansıtmıyor Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hatta sayın başkanla bu konuyla ilgili görüştüğümüzde kendisi şu anda hakemlik eğitimiyle ilgili bir toplantıda olduğunu söyledi. Bu toplantıda şu anda çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bu iddialara da biraz şaşırdı açıkçası. Sabahtan bu yana Ferhat Gündoğdu hakkında birçok haber yapıldı. En son iddia da sosyal medyada çıkan "Ferhat Gündoğdu görevinden ayrılıyor yerine Serdar Tatlı MHK Başkanı oluyor" şeklindeydi. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor."