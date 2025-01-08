MG'nin Türkiye yatırımı için açıklama

2024'ü tüm zamanların rekor pazar büyüklüğü ile geride bırakan Türkiye otomotiv sektörü, geçtiğimiz yıl 27 yıl sonra gelen ilk doğrudan otomotiv yatırımına da sahne olmuştu.

Hatırlanacak olursa, Çinli otomotiv üreticisi BYD, 2024'ün yaz aylarında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuş ve Manisa'da yıllık 150 bin adet kapasiteli bir fabrika kurmak için kolları sıvamıştı.

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İşte bu dikkat çeken gelişmelerin ardından, yeni yılda da otomotiv sektöründe yatırım sinyalleri gelmeye başladı. Bu kapsamda, Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz otomobil üreticisi MG'nin distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv'den önemli bir açıklama geldi. REKLAM 'YATIRIMDA BİR ÜST AŞAMAYA GEÇİYORUZ' Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, SAIC ile Türkiye yatırımını görüşmek üzere Çin'e gideceklerini bildirdi.

Dağtekin, "İş ortağımız SAIC’le son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde birlikte kararlılıkla çalışıyoruz. Bu süreçte oldukça fazla yol kat ettik. Çalışmalarımız kararlılıkla devam ederken, SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek bu önemli projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titizlikle yürütüyoruz" bilgilerini paylaştı.

MG’nin önceki günlerde Mısır’da yaptığı fabrika yatırımıyla ilgili de konuşan Dağtekin, bu fabrikanın Türkiye'ye alternatif olmadığını vurguladı. Dağtekin, "Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan ve yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli Mısır projesiyle SAIC Motor, Mısır iç pazarı ile bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedefliyor. Mısır fabrikası, Türkiye projesinin alternatifi ya da rakibi değil. Dolayısıyla bu projenin bizim yatırımımızla bir ilişkisi yok. Bizim olası rakibimiz Avrupa’daki ülkeler ve Fas olabilir" diye konuştu.

MOTOSİKLET ÜRETİMİNE BAŞLIYOR Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, motosiklet üretimine hazırlandıklarını da belirterek, "KYMCO markamızla motosiklet üretimi yatırımımız sona yaklaştı. İzmir Kemalpaşa’daki fabrikamızda deneme üretimine 24 Aralık 2024 itibarıyla hayırlısıyla başladık. Kısa süre içinde seri üretim için çalışmalarımız tamamlanarak yerli üreticiler arasına adımızı yazdıracağız" ifadelerini kullandı.