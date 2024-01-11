Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Mezopotamya'dan Ege'ye 16 Ocak'ta AKM'de

        Mezopotamya'dan Ege'ye 16 Ocak'ta AKM'de

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Ocak Salı günü AKM Tiyatro Salonu'nda Mezopotamya'dan Ege'ye adlı özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezopotamya'dan Ege'ye 16 Ocak'ta AKM'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle seçkin etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Ocak Salı günü AKM Tiyatro Salonu'nda saat 20:00'da düzenleyeceği özel bir konserle sanatseverlerle buluşuyor. "Mezopotamya'dan Ege'ye" geçmişten günümüze kadar uzanan kültürel çeşitliliği ve tarihi hikayeleri müziğin büyülü dünyasında bir araya getiriyor.

        Bu özel konserde, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınıyor. Büyük besteciler G.F.Händel, T. Traetta, C.W.Gluck, G.Rossini, J. Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçalar, tenor Mert Süngü'nün etkileyici sesiyle hayat bulacak. Ayrıca, gecenin zenginliğine Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.

        Müzik: Evrensel Bir Dil, Zamanın ve Mekanın Köprüsü

        Müzik, insanlığın ortak mirası olan her kültürün ve dinin zaman ve mekanlar arasındaki büyük çeşitliliğin köprüsüdür. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu evrensel dilin gücünü, geçmişten günümüze kadar uzanan kapsamlı bir repertuvarla sanatseverlere sunuyor.

        Bu konser, sadece müzikle değil, aynı zamanda tarih ve kültürle de iç içe geçmiş bir deneyim sunuyor. İzleyiciler, Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan bu eşsiz müzikal yolculukta, farklı dönemlerin izlerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı bulacaklar.

        Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
        #Mezopotamyadan Egeye
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa