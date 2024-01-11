Mezopotamya'dan Ege'ye 16 Ocak'ta AKM'de

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Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle seçkin etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Ocak Salı günü AKM Tiyatro Salonu'nda saat 20:00'da düzenleyeceği özel bir konserle sanatseverlerle buluşuyor. "Mezopotamya'dan Ege'ye" geçmişten günümüze kadar uzanan kültürel çeşitliliği ve tarihi hikayeleri müziğin büyülü dünyasında bir araya getiriyor.

Bu özel konserde, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınıyor. Büyük besteciler G.F.Händel, T. Traetta, C.W.Gluck, G.Rossini, J. Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçalar, tenor Mert Süngü'nün etkileyici sesiyle hayat bulacak. Ayrıca, gecenin zenginliğine Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.

Müzik: Evrensel Bir Dil, Zamanın ve Mekanın Köprüsü

Müzik, insanlığın ortak mirası olan her kültürün ve dinin zaman ve mekanlar arasındaki büyük çeşitliliğin köprüsüdür. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu evrensel dilin gücünü, geçmişten günümüze kadar uzanan kapsamlı bir repertuvarla sanatseverlere sunuyor.

Bu konser, sadece müzikle değil, aynı zamanda tarih ve kültürle de iç içe geçmiş bir deneyim sunuyor. İzleyiciler, Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan bu eşsiz müzikal yolculukta, farklı dönemlerin izlerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı bulacaklar.

Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.