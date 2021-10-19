Mezarlıkta korkunç olay! Ziyarete gelenler fark etti

DHA

Kentte yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti. Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bir bebeğe ait cansız bedeni görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.