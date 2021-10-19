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Şanlıurfa'da korkunç olay! Ziyarete gelenler fark etti

Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. Kentte bir mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebeğe ait cansız beden bulundu

19.10.2021 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
MEZARLIKTA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Yeni doğan bebeğe ait cansız beden bulundu - Haberler
Mezarlıkta korkunç olay! Ziyarete gelenler fark etti
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DHA

Kentte yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti. Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bir bebeğe ait cansız bedeni görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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