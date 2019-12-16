Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan türbesi ise günümüzde de milyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesinin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.