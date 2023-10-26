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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mevduat ne zaman borsaya rakip olur? - İş-Yaşam Haberleri

        Mevduat ne zaman borsaya rakip olur?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer oldu. Merkez Bankası'nın aldığı 5 puanlık faiz artırımının piyasaya ve borsa şirketlerine etkisini anlatan Yalçınkaya, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla başlayan bölgesel gerginliğin Türkiye piyasalarına yansımalarını değerlendirdi. Yalçınkaya ayrıca yeni gelmeye başlayan üçüncü çeyrek bilançolarını da değerlendirerek bundan sonraki süreçte hangi sektörlerin ön plana çıkacağına dair görüşlerini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:01
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer oldu. Merkez Bankası'nın aldığı 5 puanlık faiz artırımının piyasaya ve borsa şirketlerine etkisini anlatan Yalçınkaya, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla başlayan bölgesel gerginliğin Türkiye piyasalarına yansımalarını değerlendirdi. Faiz oranlarının nereye kadar artması halinde borsaya alternatif olacağına dair fikirlerini aktaran Yalçınkaya, faiz artışı ile ekonomide oluşacak olan yavaşlamanın şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        KREDİLİ YATIRIMIN MALİYETİ YÜZDE 70

        Başta faiz oranlarının yükselmesi ile yüzde 70'e kadar çıkan kredili yatırımlar, artan mevduat faizi ve ekonomide hedeflenen kredi kanallarını kısarak yumuşak iniş olmak üzere borsayı bundan sonraki süreçte olumsuz etkileyecek unsurların ele alındığı programda borsa açısından terazinin olumlu kefesindeki gelişmeler de dile getirildi. Yalçınkaya yabancı yatırımcının borsaya geri dönmesi için yapılması gerekenleri anlatırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çabalarının başarılı olup olamayacağını jeopolitik gerilimler ışığında değerlendirdi.

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARI NE SÖYLÜYOR?

        Yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri öne çıkarmasını hangi sektörleri olumsuz etkilemesini beklediklerini aktaran Yalçınkaya, ayrıca yeni gelmeye başlayan üçüncü çeyrek bilançolarını da değerlendirerek bundan sonraki süreçte hangi sektörlerin ön plana çıkacağına dair görüşlerini paylaştı. Yabancıların yatırım yapmaya başlamasının endeks düzeyi açısından nasıl bir sonuç doğuracağının tartışıldığı programda bu durumdan hangi sektörün nasıl etkileneceği yorumlandı. Yalçınkaya halka arzlarla borsaya gelen yeni şirketleri de masaya yatırarak 'Bu dönemde rasyonel bir portföy nasıl oluşturulmalı?' sorusuna da yanıtladı.

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