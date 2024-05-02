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        Haberler Gündem 3. Sayfa Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

        Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

        Başakşehir'de metroda bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:19 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:19
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        Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı
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        Başakşehir’de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.

        Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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