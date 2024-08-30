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        Haberler Gündem Güncel Metroda çocuğa saldıran zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Metroda çocuğa saldıran zanlı tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:30
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        Metroda çocuğa saldıran zanlı tutuklandı
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        İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

        Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

        Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz."

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        #istanbul
        #metro
        #Yılmaz Tunç
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