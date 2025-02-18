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        Metrobüsün motorunda yangın

        Avcılar'da metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi. Yangın, görevliler tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:09
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        Metrobüsün motorunda yangın
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        Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında yolcu alan metrobüs sürücüsü hareket ettiği sırada aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.

        Metrobüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

        Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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