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        Haberler Gündem İstanbul Metrobüste yumruklu yer kavgası | Son dakika haberleri

        Metrobüste yer tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

        İstanbul Beylikdüzü metrobüs metrobüs hattında yine bir yer kavgası yaşandı. Metrobüsün Güzelyurt durağında meydana gelen olayda, taraflar birbirlerine yumrukla saldırdı. Yolcuların müdahale ettiği kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:24
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          İstanbul'da Beylikdüzü metrobüs hattında yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasındaki kavga kameraya yansıdı.

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          Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkisinde meydana geldi.

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          İHA'nın haberine göre, kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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          Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yumrukların havada uçtuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular ayırdı. Metrobüs sürücüsü ve diğer yolcular durakta bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.

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          Yaşanan kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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