Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Metro durağı yakınında EYP bulundu! - Son dakika haberler

        Metro durağı yakınında EYP bulundu!

        İstanbul Başakşehir'de metro durağının çıkışında fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metro çıkışında EYP bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metro istasyonunun çıkışında, asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliğinin içine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cismi inceledi.

        Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli cisim etkisiz hale getirildi.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        REKLAM

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün saat 15.07'de alınan bomba ihbarı üzerine Başakşehir Turgut Özal Metro İstasyonu'na yöneldikleri belirtildi.

        Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasındaki duvara saklanmış "el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim" bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgenin tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu cismin bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

        El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu ve 1 kalem pil olduğu belirtilen açıklamada, düzeneği bölgeye yerleştiren şüphelinin kimliğinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Habertürk Anasayfa