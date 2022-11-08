METİN YILDIZ KİMDİR?



Metin Yıldız, Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı.



2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı.