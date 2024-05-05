Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Metin Ülgen: Çok mutluyum, tarifi mümkün değil - Futbol Haberleri

        Metin Ülgen: Çok mutluyum, tarifi mümkün değil

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok mutluyum, tarifi mümkün değil"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        "ÇOK MUTLUYUM, TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL"

        Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, "Çok mutluyum. Galatasaray’ın isminin olduğu yerde hep söyledik sezon başından beri hayallerimiz var. ‘Biz şampiyon olacağız’ dedik. Şampiyon olmalı, Avrupa’da Türk olmayan takımları yenmeli, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeli. Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" diye konuştu.

        "GALATASARAY'I ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

        Şampiyonlar Ligi için hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Ülgen, "Gelecek senenin takımını yapıp, Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz”şeklinde konuştu.

        Metin Ülgen son olarak şampiyonluğu Galatasaray camiasına armağan ettiklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        Habertürk Anasayfa