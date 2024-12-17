Metin Öztürk: Galatasaray 5. yıldızı göğsüne takacak!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, mücadele sonrası konuştu.

Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivas'ta verilmeyen 3 kırmızı, arkasından TFF Başkanı'nın başkanımızı tehdi etmesi! Savcılığa başvurmamız... Bugün maç öncesi başkanımızın sevki ve ceza alması. Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler.

"FUTBOLUN ADALETİ VAR"

Top çizgiyi geçerse aut olur değil mi? Bugün olmadı! VAR neden var peki? Futbolun ilahi adaleti ile Galatasaray 4-3 kazandı. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz! Artık bu TFF'nin Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz! Hakemlerin, MHK'nin adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray alnının akıyla maçı kazandı.

"G.SARAY 5. YILDIZI GÖĞSÜNE TAKACAK"

TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar. İstifa edenlerin yerine atamalar oldu. Biz bir kez daha TFF'yi istifaya davet ediyoruz. Ayrıca Bu TFF'ye rağmen sahada kalacağız ve sahada kazanacağız. Bu TFF'ye rağmen Galatasaray şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak.