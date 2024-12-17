Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk: Galatasaray 5. yıldızı göğsüne takacak! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Galatasaray 5. yıldızı göğsüne takacak!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray 5. yıldızı göğsüne takacak!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, mücadele sonrası konuştu.

        İşte Öztürk'ün açıklamalarından satır başları:

        Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivas'ta verilmeyen 3 kırmızı, arkasından TFF Başkanı'nın başkanımızı tehdi etmesi! Savcılığa başvurmamız... Bugün maç öncesi başkanımızın sevki ve ceza alması. Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler.

        "FUTBOLUN ADALETİ VAR"

        Top çizgiyi geçerse aut olur değil mi? Bugün olmadı! VAR neden var peki? Futbolun ilahi adaleti ile Galatasaray 4-3 kazandı. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz! Artık bu TFF'nin Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz! Hakemlerin, MHK'nin adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray alnının akıyla maçı kazandı.

        "G.SARAY 5. YILDIZI GÖĞSÜNE TAKACAK"

        TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar. İstifa edenlerin yerine atamalar oldu. Biz bir kez daha TFF'yi istifaya davet ediyoruz. Ayrıca Bu TFF'ye rağmen sahada kalacağız ve sahada kazanacağız. Bu TFF'ye rağmen Galatasaray şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak.

        "YABANCI HAKEM BİZE SORULMADI"

        Yabancı hakem konusu bize sorulmadı. Şu an yabancı VAR, yabancı hakemi konuşmak için çok erken. Biz futbola adalet gelmesini istiyoruz.

        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa