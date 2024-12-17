Metin Öztürk: Galatasaray 5. yıldızı göğsüne takacak!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, mücadele sonrası konuştu.
İşte Öztürk'ün açıklamalarından satır başları:
Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivas'ta verilmeyen 3 kırmızı, arkasından TFF Başkanı'nın başkanımızı tehdi etmesi! Savcılığa başvurmamız... Bugün maç öncesi başkanımızın sevki ve ceza alması. Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler.
"FUTBOLUN ADALETİ VAR"
Top çizgiyi geçerse aut olur değil mi? Bugün olmadı! VAR neden var peki? Futbolun ilahi adaleti ile Galatasaray 4-3 kazandı. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz! Artık bu TFF'nin Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz! Hakemlerin, MHK'nin adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray alnının akıyla maçı kazandı.
"G.SARAY 5. YILDIZI GÖĞSÜNE TAKACAK"
TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar. İstifa edenlerin yerine atamalar oldu. Biz bir kez daha TFF'yi istifaya davet ediyoruz. Ayrıca Bu TFF'ye rağmen sahada kalacağız ve sahada kazanacağız. Bu TFF'ye rağmen Galatasaray şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak.
"YABANCI HAKEM BİZE SORULMADI"
Yabancı hakem konusu bize sorulmadı. Şu an yabancı VAR, yabancı hakemi konuşmak için çok erken. Biz futbola adalet gelmesini istiyoruz.