Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Galatasaray'ın sembol ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 28'inci yıl dönümünde anılıyor. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere milyonlarca futbolsevere 'Taçsız Kral'ın kariyerini ve hayatını araştırıyor.

Peki Metin Oktay kimdir? Metin Oktay kaç yılında, neden kaybettik? İşte Metin Oktay'ın hayatı ve futbolculuk kariyeri...

METİN OKTAY KİMDİR?

Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Oktay, doğmadan önce ailesinin sekiz kız çocuğu vardı, fakat beşi hayatını kaybetmişti. Metin Oktay, üç kız çocuklu ailede dokuzuncu çocuk olarak dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası makine işçisiydi.

Metin Oktay, öğrenim hayatına Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu'nda başladı. Ailesiyle birlikte Alsancak'a taşınmasının ardından, ilkokul ikinci sınıftan itibaren Gazi İlkokulu'nda okudu. Sonrasında ise İzmir İnönü Lisesi ve Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü Mobilya Bölümünde öğrenim gördü. Oktay, Mithatpaşa'nın okul futbol takımının kadrosunda da yer aldı

MUHTEŞEM KARİYERİ

Futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı. 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı.

GALATASARAY'A TRANSFERİ

1955'te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Milli Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu.

PALERMO MACERASI

1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti.

REKORLARIN FUTBOLCUSU

1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yaptı. Bu rekor 1987-88 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı, 1996-97 sezonunda ise Hakan Şükür tarafından egale edildi. Ancak o sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü oldu.

Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İlk kez 1955 yılında giydiği Türkiye milli futbol takımı forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Oktay; Hakan Şükür (51),Tuncay Şanlı (22) ve Lefter Küçükandonyadis (21)'in ardından, Cemil Turan, Nihat Kahveci ve Burak Yılmaz ile birlikte milli takım tarihindeki en golcü dördüncü oyuncu konumundadır.

UNUTULMAZ JÜBİLE

Bir asrı aşan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin en unutulmaz anlarından biri Metin Oktay'ın jübilesinde yaşandı. Metin Oktay 1968-1969 sezonundaki jübilesini Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile yapmak istedi. Fenerbahçe'nin bu isteğe karşı tek bir şartı vardı. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın, "Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?" diye sordu.

Metin Oktay, Fenerbahçeli Aydın'ın bu talebine "Şeref duyarım" cevabını verdi.

İki ezeli rakibin 1-1 berabere kaldığı 23 Ağustos 1969 tarihli jübile maçında 'Taçsız Kral' Metin Oktay, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ile karşılamanın başında formalarını değiştirdi. İki yıldız futbolcu 10 dakikalığına rakip formalarla mücadele etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYATI

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-70 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi; fakat sezon sonunda takımın teknik direktöründe değişikliğe gidilince görevinden ayrıldı.

1972-73 sezonu başında, bu kez Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperovic'in görevden ayrılmasıyla Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü. Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

HAYATINI ANLATAN FİLMDE OYNADI

1965 yılında, senaryosu kendi yaşamı üzerine kurulan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Taçsız Kral filminde Ajda Pekkan, Ayten Gökçer ve Gönül Yazar ile başrol oynadı.

VEFATI

Metin Oktay, 13 Eylül 1991 günü, sabah saat 4.15 sularında, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde vefat etti. Otomobili takla atan Oktay'ın çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Ali Sami Yen Stadyumu ile Milliyet gazetesinin binasının önünde düzenlenen törenlerin ve Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı'daki Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.