Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Metin Çekmez kardeşi Dinçer Çekmez ile aynı kaderi paylaştı - Magazin haberleri

Metin Çekmez'e veda

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, dün tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçı, bugün Kuşadası'nda toprağa verilecek

26.08.2021 - 01:22 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırımıştı. Çekmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

  • BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Metin Çekmez için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Metin Çekmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • KUŞADASI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Usta sanatçı, bugün Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

  • KARDEŞİ DE KANSERDEN VEFAT ETTİ

    Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.

  • "SENİNLE KARŞILIKLI OYNAMAK ŞEREFTİ"

    Çekmez'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Çekmez ile 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan Hazal Kaya, "Çok üzgünüm… Başımız sağolsun" dedi. Dizideki başka bir oyuncu olan Ceyda Ateş ise, "Çok üzgünüm canım Metin abim. Seninle karşılıklı oynamak senden tecrübe edinmek benim için şerefti. Babacan halini hiç unutmayacağım… Mekanın cennet olsun…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.