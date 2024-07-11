Metin Arolat: Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu

Duygularını kaleme alan Metin Arolat fotoğrafına şu notu düştü: Bugün anneciğim, babamın ve ağabeyimin yanına göçeli tam dört yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilirmiydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.