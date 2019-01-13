Arolat fotoğrafının altına şunları yazdı: Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası ‘21'inci kiloyu verme mutluluğu’ diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem’im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan, miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp, mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah... Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim uleyn... Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle...

