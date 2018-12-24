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Metin Akpınar son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. En çok merak edilenler arasında ise Metin Akpınar'ın yaşı ve nereli olduğu soruları var. Peki; Metin Akpınar nereli, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu Metin Akpınar ile ilgili merak edilen detaylar...
METİN AKPINAR KİMDİR?
Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Akpınar, Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde okudu.
Metin Akpınar, sahneye ilk kez ortaöğretim yıllarında çıktı. Sonrasında da amatör tiyatro topluluklarında yer alan Akpınar, Yeşil Sahnede İşler Karıştı, On Küçük Yaramaz ve Yağmurcu adlı oyunlarda rol aldı.
Metin Akpınar 1964 yılında ilk kez profesyonel olarak Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyununda sahneye çıktı. Akpınar, aynı yıl Ben Devletim ve Hababam Sınıfı oyunlarında da rol aldı. Metin Akpınar, 1966 yılında sonraki uzun yıllar boyunca partneri olacak Zeki Alasya ile Gen-Ar Tiyatrosu'nda bir grup oluşturdu.
Metin Akpınar, 1967 yılında Ahmet Gülhan ve Zeki Alaysa ile birlikte, ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare'yi Haldun Taner'in öncülüğünde kurdu. Topluluğun oyunlarında sosyal ve politik taşlamalar dikkat çekiyordu. Akpınar, Devekuşu Kabare'de idari müdürlük görevini de sürdürdü.
Akpınar, 1972 yılında Ertem Eğilmez'in çektiği başrollerinde Tarık Akan ve Filiz Akın'ın oynadıkları Tatlı Dillim filmi ile sinema hayatına başladı. Akpınar, Zeki Alasya ile birlikte ikili oluşturarak "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", " Davetsiz Misafir", Patron Duymasın ", "Köyden İndim Şehire" ve "Petrol Kralları" gibi kült filmlerde rol aldı.
Metin Akpınar, sanat hayatına pek çok ödül sığdırdı. O ödüllerden bazıları: En İyi Sinema Filmi Erkek Oyuncusu, Yaşam Boyu Onur Ödülü, Altın Mikrofon ve Altın Kamera Ödülü, Devlet Sanatçısı, Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü.
Metin Akpınar, 17 Şubat 1961 yılında Göksel Özdoğdu ile evlendi. Akpınar, daha sonrasında boşanmıştır.
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