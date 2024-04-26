UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM



Öte yandan programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir ile ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.



Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak; "Annem; bana 'Ablanın babası, Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.



Dilara Gülatan ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."



Dilara Gülatan, Adli Tıp Raporuna'a itiraz ederek DNA testinin yeniden yapılmasını istedi.

"BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BAŞKA BİR ÜNLÜ"



Zeynep isimli bir izleyici, yayına bağlanarak Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü olduğunu söyledi.