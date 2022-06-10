30 yıl aradan sonra sahnelere dönen Metin Akpınar, 'Metin Akpınar ile Muhabbet’in yaz turnesine Maximum Uniq Açıkhava’da başladı. Maximum Uniq Açıkhava’yı dolduran sevenlerinin sorularını sahneden tüm içtenliğiyle cevaplayan Akpınar, anlattıklarıyla izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman duygulandırdı.

5 ayaktan oluşan turnenin ilk adımını Maximum Uniq Açıkhava’da atan Metin Akpınar sırasıyla, 18 Ağustos’ta Ankara, 20 Ağustos'ta Bursa, 24 Ağustos'ta İzmir ve 27 Ağustos’ta Balıkesir’de sevenleriyle buluşacak.

TURNE TAKVİMİ

18 Ağustos... Ankara – ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

20 Ağustos... Bursa – Osmangazi Salonu

24 Ağustos... İzmir – KültürPark Açıkhava Tiyatrosu

27 Ağustos... Balıkesir – Ayvalık Amfitiyatro