Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak etkili olmaya başladı. Adana ve Hatay'tan gelen görüntüler endişeye yol açtı
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Adana ve Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak yağış korkutan görüntülere yol açtı. Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü.
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DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu.
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Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.
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Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu.
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Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.
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HATAY'DA DA BENZER KARELER
AA'da yer alan habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
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Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
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Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.
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İHA'nın haberine göre de Antakya ilçe merkezi EXPO yolu yağışla birlikte adeta göle döndü.
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Göle dönen yolda mahsur kalan bir araç Hatay Büyükşehir Belediyiesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. EXPO yolu yağışlı havanın etkisiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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