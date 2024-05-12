Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına dikkat edilmesi istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA