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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.