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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 44° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 42° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 26°

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.