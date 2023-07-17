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        Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van çevrelerinde yağmur beklenirken; diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklara ulaşılması bekleniyor

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 07:29
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        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 44°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 42°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        #hava sıcaklığı
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