Sağanak ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık