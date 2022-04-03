Meteoroloji'den rüzgar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR URARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 27°C, Parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C, Parçalı bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 26°C, Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, Az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 25°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 25°C, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 25°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 16°C, Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 25°C, Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 25°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, geceden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam 8 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, fırtına anında 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde 8, geceden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta.

EGE: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşamdan itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6, öğlen 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğleden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.