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Meteoroloji'den deprem bölgesi için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu. İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu. Öte yandan kıyı Ege ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı verildi. Marmara Bölgesi için de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi

Giriş: 03.04.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den deprem bölgesi için önemli uyarı! Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den deprem bölgesi için önemli uyarı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA'DA KUVVETLİ TOZ TAŞINIMI

AA'da yer alan habere göre çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının, Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise yarın Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI DİKKAT

Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

AA'da yer alan habere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi´nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği bildirildi.

KIYI EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Öte yandan yarın Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde (Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SEL BASKININA DİKKAT

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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