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Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Muğla ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Giriş: 03.05.2023 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Bu iller için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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