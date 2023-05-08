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Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kars, Ardahan, Erzurum ve Bayburt'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 08.05.2023 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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