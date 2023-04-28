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Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın batısı, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de toz taşınımı uyarısı yapıldı

Giriş: 28.04.2023 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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