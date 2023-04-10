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Meteoroloji'den 3 bölge için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sağanak yağışın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da etkili olacağı bildirildi

Giriş: 10.04.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den 3 bölge için flaş uyarı! - MGM Hava durumu raporu son dakika
AA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

YARINA KADAR ETKİLİ OLACAK

AA'da yer alan habere göre bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SEL VE BASKINA KARŞI DİKKAT UYARISI

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA DA SAĞANAK VAR

Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl ile Erzincan'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah ise Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Batman, Muş çevreleri ile Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari, Şırnak, Tunceli çevreleri ile Batman'ın kuzey, Bingöl'ün güney ve Muş'un güneybatı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Bölgede zamanla soğumaya bağlı olarak 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar, kar olan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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