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        Haberler Spor Diğer Mete Gazoz, Red Bull'a transfer oldu - Diğer Haberleri

        Mete Gazoz, Red Bull'a transfer oldu

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Red Bull'un 916 sporcusundan biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:25
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        Mete Gazoz, Red Bull'a transfer oldu!
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        Okçuluk branşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mete Gazoz, Red Bull'un 916 sporcusundan biri oldu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyatları, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak "altın üçlemesi" yapan tek okçu olan Gazoz, Mondo Duplantis, Summer McIntosh ve Rhys McClenaghan gibi olimpik sporcuların yer aldığı Red Bull ailesine katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazoz, Red Bull gibi sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir markayla yeni bir yola çıktıklarını belirtti.

        "HEDEFİM ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"

        Gazoz, Red Bull markasının ilk okçusu olacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Her zaman, kendi güncel performansımın üzerine çıkmayı hedefleyen bir sporcuyum. Uzun ve kısa vadeli hedeflerim elbette var ama en büyük hedefim katıldığım her yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Spor, dünyayı güzelleştirmek için harika bir araç, bir şans. Bunu en iyi şekilde kullanmak biz sporcuların elinde. Bir diğer büyük hedefim ise bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek topluma fayda sağlamak."

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