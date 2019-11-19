Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen son durum hakkında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kavlak, şu ana kadar yapılan 3 oturumda 105 maddeden 38’inin, kendilerinin teklif ettiği şekliyle kabul edildiğini, kalan 67 maddeyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Kavlak, 19 maddenin parasal konularla ilgili olduğunu belirtirken, yarın Ankara’da 4. oturumun, kasım sonu veya aralık ayı başında da İstanbul’da 5. oturumun yapılacağını söyledi.

İşverenin ücret artışına ilişkin karşı teklifini İstanbul’daki görüşmede vermesini beklediklerini kaydeden Kavlak, uzlaşabilecekleri bir teklif verilmezse uyuşmazlık zaptının tutulacağını, ardından arabulucu nezdinde bir araya geleceklerini anlattı. Arabulucuda revize edip iyi bir teklif verirlerse görüşmelerin devam edeceğini, aksi takdirde grev kararı alacaklarını kaydeden belirten, bu aşamada iyi bir rakam beklemediğini ifade etti. Kavlak, “Bugüne kadar 15 toplu iş sözleşmesi sürecine şahit oldum. Grev kararı alınmadan biten bir toplu sözleşme görmedim. Benim teklifimi kabul edip şaşırtırlarsa, çok cazip bir anlaşma getirirler ise üyelere sorarız” diye konuştu.

Metal işkolundaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 50 yıldır oturmuş bir düzen bulunduğunu belirten Kavlak, “Bunun dışına çıkılmasını beklemiyoruz. Dışına çıkılırsa bizim de başka taleplerimiz olur… O zaman zurnada peşrev aranmaz” şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründe iç piyasada daralma yaşanmasının toplu iş sözleşmesi sürecine etkisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kavlak, iç piyasada daralma yaşandığını ancak, otomotiv firmaları ihracat ağırlıklı çalıştıkları için döviz kurundaki artıştan dolayı da ciro ve kârlılıklarının olumlu etkilendiğini savundu.

Kavlak, greve gitmeleri durumunda grev erteleme kararı alınabileceğine yönelik bir soru üzerine, grev ertelemenin olmaması gerektiğini, nitekim daha önce grev erteleme kararı alındığında işçilerin çalışmasının sağlanamadığını, bunu işverenlerin de gördüğünü ifade etti.

“ÜYELERİMİZİN ‘SENDİKAMDAN ALLAH RAZI OLSUN’ DİYECEKLERİ BİR RAKAM…”

Pevrul Kavlak, 2019-2020 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türk Metal olarak ilk 6 ay için yüzde 26.28 zam istediklerini anımsattı. MESS’in toplu sözleşmenin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılması teklifini kabul etmediklerini belirten Kavlak, enflasyon düşük bir oranda istikrar kazanmış olsa 3 yılın düşünülebileceğini ifade etti.

Kavlak, bu toplu iş sözleşmesinde öncekilerden farklı olarak 7 yeni talepleri bulunduğunu, bunlar arasında dini ve milli bayramlarda yevmiyenin 3’ten 4’e çıkartılması, çocuklar için yapılan eğitim yardımına anaokuluna giden çokların da dahil edilmesi, çalışan işçilere eğitim yardımı yapılması gibi taleplerin yer aldığını söyledi. Kavlak, “Çalışanın beklentisine yakın bir toplu sözleşme yapacağımızı bekliyoruz. Üye işçilerimizin, ‘Sendikamdan Allah razı olsun’ diyeceği bir rakama imza atacağız” şeklinde konuştu.

ÜCRET ZAMMININ 2’Sİ DEVLETE 1 ‘İ İŞÇİYE

Pevrul Kavlak, bir önceki toplu iş sözleşmesi kapsamında iki yıllık sürede toplam yüzde 59.5 oranında zam aldıklarını belirtti ancak ücretlilerden alınan vergilerden yakındı.

Kavlak, üye işçilerin geçmiş yıllarda yüzde 15 vergi diliminden yüzde 20 vergi dilimine 10. veya 11. ayda girdiklerini, şimdi ise vergi diliminin 4. ayda yüzde 15’ten yüzde 20’ye, 9. ayda da yüzde 27’ye çıktığını belirtti. 2017 yılından örnek veren Kavlak, iyileştirmelerden sonra 2017’de yıllık yüzde 18 oranında ücret zammı aldıklarını, ancak bunun 12 puanının vergi dilimindeki artış dolayısıyla devlete gittiğini, işçiye ise 6 puanlık kısmının kaldığını ifade etti.

Kavlak, 2008 yılında net asgari ücretin 27 katının yüzde 15 vergi dilimine tabi olduğunu, bu yıl ise yüzde 15 vergi dilimi kapsamındaki tutarın net asgari ücretin 9 katı düzeyine gerilediğini, bunun da ücretlilerin daha fazla vergi ödemesi anlamına geldiğini vurguladı.

“3 KONFEDERASYON KIDEM TAZMİNATINDA ORTAK HAREKET ETMELİ”

Pevrul Kavlak, mevcut yönetimin aynı listeyle gireceği TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nun 5 Aralık’ta yapılacak toplantısına bu yıl hiç kimsenin davet edilmediğini, kendi aralarında toplantı yapacaklarını, çünkü ücretlilerin vergi dilimleri, kıdem tazminatı, esnek çalışma, belirli süreli hizmet sözleşmesi gibi çalışanlara yönelik gündemde önemli konular bulunduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ücretlilerden alınan vergilerin düşürülmesi konusunda geçen hafta ortak açıklama yaptığını vurgulayan Kavlak, 8 yıl aradan sonra ilk defa 3 konfederasyon başkanının biraraya geldiğini belirtti. Kavlak, üç konfederasyonun kıdem tazminatı konusunda da asgari müşterekte buluşarak ortak mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.