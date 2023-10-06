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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Metal işçisine yeni sözleşme öncesi avans ödenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Metal işçisine yeni sözleşme öncesi avans ödenecek

        Özel sektördeki en büyük grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir adım atıldı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal iş kolunda yaklaşık 160 bin işçiyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken sözleşme sona erinceye kadar işçileri rahatlatmak amacıyla avans ödeme kararı aldı.

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 06.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:44
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        160 bin metal işçisine avans
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        MESS ile TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve HAK-İŞ’e bağlı Özçelik-İş Sendikaları arasında iki yıl önce imzalanan grup toplu iş sözleşmesinin süresi 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Sendikalar, 2023-2025 yıllarını kapsayan grup toplu iş sözleşmesi tekliflerini 12 Eylül 2023 tarihinde MESS'e iletti. İlk müzakereler 26 ve 28 Eylül tarihlerinde yapıldı.

        Yeni toplu iş sözleşmesi 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olacak. Kanun gereği müzakere süreci 4-5 ay devam edebiliyor. MESS, metal sektörü çalışanlarına destek olmak için üyelerinin, MESS tarihinde ilk kez avans ödemesi yapacağını açıkladı.

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        SÖZLEŞME BİTMEDEN AVANS ALACAKLAR

        Kanuna göre grup toplu iş sözleşmelerinde önce işçi sendikaları tekliflerini işveren sendikasına iletiyor. Müzakereler 60 güne kadar uzuyor ve uyuşmazlık halinde arabuluculuk gibi ilave zamana ihtiyaç duyuluyor. Toplu iş sözleşmesi sürecinin tamamlanması 4-5 ayı buluyor. İşçiler bu süre boyunca hiç zam almadan bekliyorlar. Sözleşme imzalandıktan sonra ise sözleşme başlangıcından geçerli olmak üzere yapılan ücret artışlarından doğan birikmiş farkların işçilere ödenmesi zamana yayılabiliyor.

        MESS, işçilerin talebi üzerine tarihinde ilk kez sözleşme görüşmeleri devam ederken avans ödenmesi kararı aldı. Böylece işçiler görüşmeler devam ederken, toplu sözleşme zammından elde edecekleri ücret artışının bir kısmını avans olarak önceden almaya başlamış olacaklar.

        Sözleşme imzalandığında, avans ödemeleri işçilerin birikmiş fark alacaklarından mahsup edilecek. Bu uygulamayla grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 160 bin metal işçisi ücret artışı için aylarca beklemek zorunda kalmayacak.

        İŞÇİ NE İSTEDİ?

        Toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin yaklaşık 119 binini temsil eden TÜRK METAL Sendikası, ilk 6 ay için yüzde 119 oranında zam talep etti. Sendika ayrıca işçilere eylül ayından geçerli olarak avans ödenmesini istedi.

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