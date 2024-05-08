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        Haberler Dünyadan Met Gala’ya damga vuran gizemli kadın Mona Patel'in hareket eden kıyafeti - Magazin haberleri

        Met Gala'ya damga vuran gizemli kadın Mona Patel'in hareket eden kıyafeti

        Önceki gece gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala'da şıklığıyla öne çıkan Mona Patel'in kendi kendine hareket eden kıyafeti büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:46
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        • 1

          Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, önceki akşam New York'ta gerçekleştirildi. Bu yıl, 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasına göre yapılan etkinlikte, birbirinden ünlü isimler 'Zamanın Bahçesi' konulu kıyafetleriyle boy gösterdi.

        • 2

          Gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri Hint iş insanı ve yatırımcı Mona Patel'di. Çoğu kişi tarafından tanınmamasına rağmen herkesin dönüp bir kere daha baktığı isim, üzerinde kelebekler bulunan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

        • 3

          Tasarımcı Iris Van Herpen'in imzasını taşıyan kıyafetiyle Met Gala'da boy gösteren Patel, kıyafetine bir dokunuşla kelebeklerin kanatlarının mekanik olarak kendi kendine hareket etmesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

        • 4

          Mona Patel, L'Officiel Dergisi'ne de kendi kendine hareket eden ilginç Met Gala elbisesiyle kapak pozu verdi.

        • 5

          2003 yılında ABD'ye taşınan Mona Patel, o zamandan beri HauteX Ventures ve sağlık teknolojisi girişimi olan radXai gibi birkaç şirket kurdu. 2021'de Forbes Next 1000 ödülüne layık görüldü.

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