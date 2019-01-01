Mesut Özil transfer kararını verdi

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, takımın başına sezon başında Unai Emery'nin geçmesinden beri beklenen performansı sergilemekte zorlanıyor.

İsmi bir süredir ocak ayı transfer döneminde ayrılık haberlerine karışan oyuncu, bugün İngiliz basınında çıkan haberlere göre kış transfer döneminde gelen teklifleri reddederek takımda formasını geri almak için uğraşacak.

ESPN'e göre Mesut için birçok kulüp kiralama teklifinde bulunurken, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun "Topçular" ile 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mesut bu sezon takımı ile 16 resmi maça çıkıp 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.