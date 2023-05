"SENİ BÜTÜN KALBİMLE SEVİYORUM"



Özil, eşinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan futbolcu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" ifadelerini not düştü. Mesut Özil'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.