Barcelona altyapısında yetişen ve 17 sezon boyunca Katalan ekibinin formasını terleten Lionel Messi artık PSG'de! Barça'ya gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız, Fransa'ya giderken havalimanında "Burası Paris" anlamına gelen bir yazının bulunduğu tişörtle havalimanında görüntülendi ve taraftarı selamladı.

Paris Saint-Germain de Messi'nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Videoda Arjantin bayrağı, Messi'nin milli takım formasıyla bir fotoğrafı ve uçak görüntüleri yer alıyor.

Fransız basınına göre taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İddialara göre Messi 25 milyon Euro'luk yıllık ücretin yanında 25 milyon Euro da imza parası kazanacak. Fransız ekibi yarın TSİ 12.00'de Parc des Princes'te basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

34 yaşındaki yıldız, Katalan ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.