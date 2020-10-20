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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, iş dünyasının en büyük dijital platformlarından Business Insider tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Global Trends Festival’de MESS Teknoloji Merkezi MEXT’i iş dünyasına yön veren liderlere anlattı.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ağustos ayında yapılan MESS Teknoloji Merkezi MEXT’in, dünya lansmanı, Business Insider Global Trends Festival’de gerçekleştirildi. İş dünyasının sayılı etkinlikleri arasında yer alan etkinlik, bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Tüm dünyadan iş insanları, girişimciler, akademisyenler, analistler kısaca iş dünyasının trendlerini takip eden geniş bir kitle tarafından izlenen etkinlikte, MEXT dünya sahnesine çıktı.

MESS, dört yıllık kapsamlı çalışması sonucunda tamamlanan teknoloji merkezi MEXT ile bir ilke daha imza attı. Business Insider Global Trend Festival etkinliğine konuşmacı olarak davet edilen MESS, Türkiye’deki ilk kurum, dünyadaki ilk işveren sendikası oldu.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, dünya nüfusunun %70’ine sahip 40’dan fazla ülkeden katılımcılarca izlendi. Bu özel oturumunda, teknoloji merkezi MEXT’in kuruluş aşamasındaki yolculuğu, hedefleri, verdiği hizmetler, ulusal ve uluslararası çapta sahip olduğu ilkler tüm dünyaya anlatıldı. Lansmanla ülkemizin dijital dönüşüm konusunda bilgi ve birikiminin ortaya konduğunu kaydeden Akkol “Ülkemiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında eşsiz bir coğrafi konuma sahip. Lansmanla Türkiye’nin, coğrafi avantajını dijital dönüşüm alanındaki deneyim ve bilgisiyle birleştirerek bölge ülkelerine öncülük yapacak güçte olduğunu gösterdik” dedi.

MEXT’in ulusal ve uluslararası ekosisteminin her geçen gün genişlediğini anlatan Akkol, “Dijital dönüşüm konusunda küresel çapta bir iş ağına sahibiz. Dünyanın en önemli organizasyonlarından Dünya Ekonomik Forumu da partnerlerimiz arasında yer alıyor. Business Insider Global Trends Festival’e katılarak MEXT’i dünyanın en büyük şirketlerinin karar verici düzeyindeki yöneticilerine tanıttık. MEXT’in dünya lansmanı ile sahip olduğumuz bu ekosistemi küresel bazda yeni iş birliklerine açmış olduk” diye konuştu.

'TÜRKİYE BÖLGENİN TEKNOLOJİ MERKEZİ OLUYOR'

MESS Türkiye’nin 249 lider sanayi kuruluşunu temsil ediyor. MESS üyeleri, ülkemiz ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Ekonomimize 60 milyar doların üzerinde katkı sağlıyor. MESS üyesi şirketler doğrudan 200 binden, dolaylı olarak da 1 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor.

Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Akkol, üyelerine ve ülkeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. MEXT’i tam da bu vizyon doğrultusunda kurduklarını söyleyen Akkol, sözlerine şöyle devam etti: “Dijital dönüşümünü tamamlayan sanayi şirketlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücü arttıkça ülkemizin üretimi, ihracatı, istihdamı ve milli geliri de bundan olumlu etkilenecek. Merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Hedeflerimiz büyük. Global Trends Festival, gerek sektörümüzü gerekse ülkemizi daha da ileriye taşıyacak bu hedeflere ulaşmada önemli bir platform oldu. Katıldığımız oturumlarda sanayimizin dijital dönüşüm konusundaki lider konumunu küresel arenada ortaya koyduk. Yaptığımız çalışmaların Türkiye’nin bölgenin teknoloji merkezi olarak konumlanmasında önemli rol oynayacağına inanıyorum.”

'MEXT BİR TEKNOLOJİ MERKEZİNDEN DAHA FAZLASI'

MESS’in etkinliğe çok kapsamlı bir iş birliği için davet edildiğini belirten MESS YK Başkanı Özgür Burak Akkol, lansmanın oldukça geniş bir katılım ile geçtiğini kaydetti “Sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnek arasında yer alan merkezimizi etkinlik aracılığıyla küresel arenada tanıttık. Lansmanla hem sektörümüzün hem de ülkemizin dijital dönüşüm konusundaki kararlılığını ve uzmanlığını tüm dünyaya göstermiş olduk” dedi.

Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının dahil olduğu geniş bir alanda iş dünyasına hitap eden lansmanın Türkiye için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akkol şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi olan MEXT’in bu kapsamda bir etkinlikte dünya sahnesine çıkması bizi çok memnun etti. Çünkü MEXT bir teknoloji merkezinden çok daha fazlasını, bir vizyonu işaret ediyor.”

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREKEN TÜM HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA'

Akkol “Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü ile yaptığımız işbirliği kapsamında şirketlerin dijital röntgenini çekiyor, dijital dönüşümün hangi aşamasında olduklarını tespit ederek buna göre bir yol haritası hazırlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak merkezde dijital dönüşüm alanında Türkiye’nin en güçlü ekosistemini sunuyoruz. Kısacası sanayicinin dijital dönüşüm süreci boyunca ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz” dedi.

MEXT’de yer alan dijital fabrikadan da bahseden Akkol şunları söyledi: “10 bin metrekare alan üzerine kurulu MEXT’in içinde yer alan dijital fabrika dünyanın en gelişmiş dijital fabrikası konumunda. Dünyanın ilk sanal demir çelik tesisini içeren fabrika, gerçek bir demir-çelik tesisinin ‘dijital ikizi’ olarak sanal ortamda üretim yapıyor. Türkiye’nin uçtan uca ilk dijital üretim tesisi olmasının yanı sıra 5G teknolojisi ile desteklenen ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. En son teknolojinin kullanıldığı bu üretim hattında, verimlilik kayda değer oranda artırıyor.

“Sanayici, dijital fabrika ile dijital dönüşümünü tamamlamış üretim modelini yerinde deneyimliyor. Bu dijital fabrikada aynı zamanda insan kaynağının dijital yetenekleri de geliştiriliyor. Bu kapsamda hazırladığımız Türkiye’nin en kapsamlı ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı’ ile her kademeden çalışana özel eğitim programı sunuyoruz. Bu eğitim programında, dijital üretim süreci deneyimleniyor ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanabiliyor” diyen Akkol, 5 yıl içinde 250 bin kişiye eğitim vereceklerini de sözlerine ekledi.

MEXT’in bir diğer özelliğinin de sunduğu ekosistem olduğunu kaydeden Akkol şunları söyledi: “Ortaklarımız arasında dünyanın önde gelen 40’dan fazla kurum ve kuruluşları yer alıyor. MESS olarak Dünya Ekonomik Forumu’na üye olan ilk işveren sendikası olduk. Bu sayede MEXT, Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Endüstriyel Devrim Merkezleri Ağı’na katıldı. MESS üyeleri, bu ekosistemin sunduğu hem yerel hem de uluslararası ortaklarla çalışma imkanı buluyor.”